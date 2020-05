Che tempo che fa, ultimo anno di contratto per Fabio Fazio? L'impensabile voce sul futuro del conduttore in tv

21 maggio 2020 a

Voci sul futuro prossimo di Fabio Fazio, giunto all'ultimo anno del suo profumatissimo contratto con la Rai, e sul futuro della sua trasmissione, Che tempo che fa, oggi in onda su Rai 2. Voci rilanciate da TvBlog, che dà conto del fatto che per l'ultimo anno Fazio potrebbe traslocare ancora: dal secondo canale a Rai 3, un ritorno a casa, un ritorno alle origini, dopo la parentesi su Rai 1 piena zeppa di polemiche e conclusa con la decisione di Viale Mazzini di rimuoverlo dalla rete ammiraglia. Secondo quanto riporta TvBlog, il direttore di Rai 3 Franco Di mare sarebbe felicissimo di accogliere nuovamente sul suo canale Fabio Fazio, in grado di dare un po' di ascolti a una rete che negli ultimi mesi ha registrato un calo. Certo, resta da convincere Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2 in ottimi rapporti con Fazio e che difficilmente si priverebbe di uno dei suoi prodotti di punta.

