Amici Speciali, indiscrezione esplosiva su Giordana Angi: "Con un ballerino..."

Giordana Angi potrebbe stupirci domani sera, venerdì21 maggio, esibendosi con la sua voce inconfondibile insieme ad una coreografia particolare, unica. Il tutto ad Amici Speciali di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. I quadri di Giuliano Peparini, anche in questa edizione speciale, sono inimitabili.

Poche indiscrezioni sulla puntata di domani. Bocche cucite dietro le quinte, ma gli Amici speciali raccontano qualche dettaglio in più a Radio Zeta (ogni giorni con tanti interventi telefonici). Una vero e proprio regalo che piace ai fan della trasmissione della Filippi. E Girodana, che si sbilancia un po’, dice di essere pronta per una canzone accompagnata da una coreografia. In Rete scoppia un caso che tiene tutti sulle spine: si esibirà con un ballerino della sua squadra? Mistero. Per adesso. Dopo la prima puntata molti telespettatori avevano notato una Giordana giù di tono. Arriva una parola con un post di sua madre Sophie Capizzi. Che placa ogni polemica. “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività grinta e sostegno come sapete fare voi”, scrive sui social.

