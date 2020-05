Mario Giordano a Fuori dal coro, un gilet giallo contro Boccia: "Gli assistenti civici? Il Paese brucia, loro chiusi nel palazzo non hanno idea"

26 maggio 2020 a

Ha un gilet giallo, Mario Giordano, ma l'obiettivo del suo monologo iniziale a Fuori dal coro - non potevano che essere gli "assistenti civici", ultima perla di questo governo allo sbando. Stavolta a firmarla è il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

"Bocciaaaaa! - grida il fumantino giornalista di Rete4 -, ma come ti è venuta in mente? Il Paese brucia e loro pensano alla movida, il nuovo grande pericolo. E questi 60mila, senza alcuna preparazione, come potrebbero fermare la gente? Con il sorriso, con il sorriso! A me viene un dubbio: chiusi nel Palazzo, non hanno idea di cosa succede fuori".

