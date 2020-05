Paolo Mieli contro Francesco Boccia a DiMartedì: "Sugli assistenti civici lei ha offeso la ministra Lamorgese"

27 maggio 2020 a

"O sono tutti cretini o...". Paolo Mieli inchioda Francesco Boccia alle sue responsabilità nel faccia a faccia a DiMartedì. Sugli assistenti civici il ministro degli Affari regionali l'ha combinata grossa scatenando le proteste nel suo stesso governo, ministro degli Interni Luciana Lamorgese in testa. "Lei ha involontariamente offeso la Lamorgese. Si è offesa perché non le ha telefonato? Secondo me è riduttivo metterla sul piano della cortesia, c'è stato un difetto di comunicazione", sottolinea l'ex direttore del Corriere della Sera.

"Secondo lei Boccia la Lamorgese ha protestato per nervosismo, perché è stanca, perché ce l'ha con lei...?". Boccia è in evidente imbarazzo: "No no no, ha pensato che ci fossero competenze di pubblica sicurezza perché nel microcosmo della politica nel giro di poche ore si è iniziato a parlare di ronde. Ora ci siamo chiariti". Una spiegazione che la dice lunga sul livello di caos che si è raggiunto a Palazzo Chigi.

