Serena Bortone promossa su Rai 1: è lei il nome che fa saltare Caterina Balivo

Caterina Balivo fatti più la. Adesso arriva il nuovo show di Serena Bortone, che trasloca su Rai 1 dopo la chiusura di Vieni da me (il programma della Balivo). Secondo TvBlog il nuovo format andrà in onda dopo il Tg1 dell’ora di pranzo. Dalle prime indiscrezioni s’intitolerà: Ogni mondo è paese. Testualmente TvBlog scrive: “All'interno, più o meno al solito orario, andrà in onda Il Paradiso delle signore. Al termine, attorno alle 17:15, la linea passerà ad Alberto Matano per una Vita in diretta più ristretta e concentrata”, senza Lorella Cuccarini. Addio ad Agorà, su Rai3,. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che prima guidava la terza Rete, ha promosso la Bortone. La Balivo, invece, sembra che abbia deciso per un anno sabbatico.

