Wanda Nara, una serie tv sulla sua vita. Indiscreto: lei in video, dettagli bollenti

Scollatura da urlo. Wanda Nara fa impazzire tutti. E’ una bomba sexy. La moglie di Mauro Icardi fa sul serio. Su Instagram vola con le sue curve mozzafiato. Intanto, per suo marito sembra che il futuro sia la Ligue1. Nei mesi scorsi Maurito, durante la quarantena, è rimasto nella bellissima villa sul lago di Como. Lì Wanda, non riconfermata come opinionista al Gf vip, ha mandato i fan in tilt con le sue curve. Ma il calcio e gli affari legati al pallone iniziano a starle stretti: Wanda potrebbe sbarcare su Netflix. “Quest’anno due aziende molto grosse mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie, una è Netflix e l’altra è HBO", rivela Lady Icardi. "Sto pensando a come strutturare la storia. Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un’altra pandemia per vederla tutta – dice con la sua abituale ironia –. Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi. Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla". Secondo i beninformati non mancherebbero particolari piccantissimi. Il vero pepe di questa serie.

