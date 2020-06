Dritto e Rovescio, Beppe Grillo beccato in spiaggia dall'inviato si dà alla fuga. Ira della Lega: "Che schifo"

30 giugno 2020 a

A Dritto e Rovescio, programma di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio, va in scena la rincorsa a Beppe Grillo. Un cronista, nel video rilanciato dalla Lega, becca il fondatore del Movimento 5 Stelle in spiaggia, propio davanti alla villa di Marina di Bibbona, nel livornese. E così il giornalista Mediaset ne approfitta per fare qualche domanda: "Salve - esordisce -, ma come vanno i rapporti con Di Battista?".

Domanda che, come quelle successive non otterrà mai risposta, perché Grillo, a suon di "ma che bella sorpresa", si dà alla fuga. "Ma cosa pensa di Conte? E degli Stati generali?", prosegue inutilmente l'inviato mentre l'ex comico entra frettolosamente in casa. Una reazione che ha imbarazzato il Carroccio che subito ha tuonato: "Lo schifo di Grillo - si legge sopra il video -, ride e fugge alla faccia vostra dopo aver consegnato l'Italia al Pd. Il peggio".

