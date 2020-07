Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola: "Gelo? Non si dica che...", subito siparietto

01 luglio 2020 a

a

a

Ogni Mattina è appena iniziato su Tv8 ma, sulla scia di quanto è accaduto recentemente tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, già ci sono le prime malelingue che parlano del rapporto tra Adriana Volpe e Alessio Viola. Una coppia inedita che mostra un grande potenziale e che ovviamente avrà bisogno di qualche puntata in più per trovare i propri meccanismi. Nella scorsa puntata, però, non era sfuggito un fraintendimento tra i due: la Volpe aveva offerto il gomito al collega come saluto in tempi di coronavirus, ma non aveva ricevuto alcun cenno di intesa. Dietro questo gesto non c’è alcuna tensione, semplicemente un’incomprensione banale. Per questo la Volpe ha chiarito la questione nella nuova diretta: “Che non si dica che tra noi c’è il gelo”, ha dichiarato dopo un balletto improvvisato e simpatico, chiudendo sul nascere la polemica su Viola.

Saluto snobbato clamorosamente: Volpe-Viola sulla scia di Cuccarini-Matano? È subito gelo a Ogni Mattina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.