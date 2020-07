Striscia la Notizia, Mario Giordano si scatena con la canzone sulla Azzolina: mai visto prima

01 luglio 2020 a

Mario Giordano a Fuori dal Coro ha ispirato anche Striscia la Notizia. Il conduttore senza peli sulla lingua ha incentivato Highlander Dj a creare una nuova canzone. Nel mirino la ministra Lucia Azzolina e le dichiarazioni di Giordano che il 26 maggio la sbeffeggiava così: “L’imbuto – ha detto il giornalista Mediaset alla titolare del dicastero dell'Istruzione – non si può riempire! La testa bisognerebbe riempire. Quella sì, con qualche ideuccia“.

Il riferimento era alle dichiarazioni della grillina che, in conferenza stampa si era lasciata andare a una vera e propria gaffe: "La scuola non è un travaso di conoscenze. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro” aveva annunciato scatenando il web e, a questo punto, anche Striscia che con un collage di personaggi fa dire a Giordano più volte "Azzolina" e a Salvatore Ficarra "ma questo è pazzo".

