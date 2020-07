Temptation Island, il segreto di Pietro Delle Piane: "Sono feticista di...", Antonella Elia sconvolta

Francesco Fredella 03 luglio 2020 a

Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova edizione di Temptation Island. Grande attenzione per Antonella Elia e Pietro Delle Piane, probabilmente i due personaggi più noti della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Una mora balla troppo vicino a Pietro. “Tutte ste morone, basta”, urla la Elia. Poi Pietro svela la passione per i piedi femminili. “Sono feticista dei piedi”, dice Pietro. Senza fiato la Elia. Lui beve un drink. Poi canta. Tutto vicino ad una tentatrice. “Quando beve diventa troppo simpatico. Non doveva tenere il bicchiere in mano. Infranta la prima promessa: mi sta sulle balle”, continua Antonella. “Se beve finisce nel letto di qualcuna”.

