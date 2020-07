Alessandro Di Battista, domanda scomodissima a Stasera Italia: "Ma lei con Grillo ci parla?", la reazione

09 luglio 2020 a

a

a

"Ma lei con Beppe Grillo ci parla?". Una domanda scomoda quella dell'inviato di Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili. Una domanda a cui Alessandro Di Battsista non risponde, o meglio, svia il giornalista: "Ci siamo sempre scritti - afferma il pentastellato ribelle - però ripeto, in questo periodo mi sto dedicando ad altro". Insomma, un modo come un altro per sorvolare il delicato discorso, visto gli screzi tra lui e il fondatore del M5s. "Io ho sempre avuto coraggio di prendere posizione, questo è scomodo per qualcuno indubbiamente". Poi Dibba parla anche di Di Maio: "Anche con lui mi sento" tuona senza però aggiungere altro.

"Gli farò un mazzo così". Bomba di Porro sul caso Berlusconi-Esposito: in studio i tre testimoni che inchiodano il giudice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.