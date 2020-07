Temptation Island, Ciavy e Valeria al falò: una fine tragica, Bisciglia costretto a intervenire per evitare il peggio

17 luglio 2020 a

Finisce malissimo il falò di confronto tra Valeria e Ciavy a Temptation Island, con il conduttore Filippo Bisciglia costretto a intervenire per evitare che la situazione tra i due fidanzati in crisi degenerasse. A far esplodere Ciavy sono le immagini che vedono Valeria in grande intimità con il tentatore Alessandro Basciano. Quando l'uomo assiste al bacio tra la 27enne e l'ex corteggiatore di Uomini e donne, frana tutto. Alessandro consiglia a Valeria di negare tutto di fronte al compagno, e Ciavy la travolge: "Tu sei diventata piccola così, non hai la dignità di donna". Bisciglia, a questo punto, si alza e si siede in mezzo ai due partner, cercando di ricucire il rapporto. "Ero convinta di amarlo - spiega Valeria parlando di Ciavy -, per me era tutto, sennò una persona non si annulla così. Il nostro è diventato un amore malato. In questi giorni io mi sono riamata". E la loro storia finisce così, davanti alle telecamere di Canale 5.

