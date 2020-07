Tempation Island, Ciavy travolge di insulti Valeria al falò: "Hai fatto schifo"

17 luglio 2020 a

"Vado a chiamare Valeria", Filippo Bisciglia interrompe il solito falò dei fidanzati perché Ciavy, dopo aver visto la sua fidanzata baciare il tentatore Alessandro, chiede il confronto immediato con Valeria. Lei si confida subito con il tentatore che tenta di convincerla a non accettare il confronto e cerca di darle sicurezza: “io ci sarò qui e al di fuori di qui”. Ciavy è lì che la aspetta e lei non si fa attendere. Inizia il confronto. “Hai fatto schifo, hai fatto una grande figura di m...” prende subito la parola il fidanzato e i toni si accendono, tanto che Filippo deve mettersi in mezzo per calmare i toni. Valeria nega subito il bacio e rinfaccia a Ciavy di averla rinchiusa per due anni. Negli ultimi sette giorni dice di aver trovato il coraggio di prendere in mano la sua vita. I due decidono di tornare a casa soli. È finita.

Valeria, effusioni spinte sul lettino col tentatore. "Sfiorami!", va tutto in onda. Temptation? No, il festival delle corna: un dramma

