Pierluigi Diaco, rivolta in diretta a Io e te: "Contro la dittatura, vinceremo insieme"

17 luglio 2020 a

a

a

Pierluigi Diaco non sta vivendo un momento facile dal punto di vista professionale. Gli ascolti di Io e Te su Rai1 sono sicuramente buoni, ma il conduttore tv ha ricevuto molte critiche sui social negli ultimi tempi. Al punto che lui ha deciso di lasciarsi alle spalle il mondo del web, abbandonando tutti i social. Per questo nel corso dell’ultima puntata di Io e Te si è presentato con diverse lettere e ha ringraziato telespettatori e telespettatrici per averle scritte a mano ed avergliele inviate: “Questa battaglia contro la dittatura social la vinceremo insieme, perché l’esercito della scrittura è più nobile di ogni tweet, di ogni fanatismo via web”. Altra uscita che gli è valso subito un giro sui social, dove è diventato virale in pochi minuti. Diaco non c’è più in rete, ma comunque non può sottrarsi: è il 2020, bellezza.

"Basta con le ridicole infamie". Diaco, clamorosa esclusione dai palinsesti di Raiuno. Si ribella, conseguenze clamorose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.