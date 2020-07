Agorà, Gianluca Semprini rifiuta Luisella Costamagna: Rai, il "no" alla doppia conduzione

20 luglio 2020 a

a

a

Maretta a viale Mazzini. Gianluca Semprini rifiuta la doppia conduzione e sbarca a Frontiere. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia che parla del "no" del giornalista all'affiancamento di Luisella Costamagna per la trasmissione di Rai3. E così a Semprini toccherà il programma che Franco Di Mare conduceva su Rai1: "Il giornalista di RaiNews - scrive il sito di Roberto D'Agostino - avrebbe però detto no alla doppia conduzione, rifiutandosi di affiancare la collega e da lì sarebbe nata l'idea di una nuova collocazione in palinsesto".

"Non si è fatto scrupoli...". Luisella Costamagna da Giordano a Raitre, bomba Dagospia: "Sapete chi l'ha piazzata ad Agorà?"

Come se non bastasse la Costamagna è finita nella polemica dopo che il neodirettore Di Mare aveva affermato di nominare in conduzione ad Agorà un "interno per rispondere a un'esigenza di servizio pubblico". Peccato però che la Costamagna tutto sia tranne che "interna" alla Rai, essendo reduce dall'esperienza a Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete 4 e le reti Mediaset.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.