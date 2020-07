CartaBianca, Mauro Corona si presenta col Poiana e i suoi uccellini: prego? Occhio a questo personaggio

22 luglio 2020 a

Fermi tutti. Attimi di divertito e divertente sconcerto a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, la puntata è quella di martedì 21 luglio. Come al solito, arriva il momento di Mauro Corona, lo scrittore e scalatore, che dice la sua sui fatti della settimana. Ma in questa occasione ecco che al suo fianco torna Poiana, amico fraterno di Corona, che porta in trasmissione tutti i suoi uccellini. Un'immagine, come detto, spiazzante e divertente: due personaggi bizzarri tra statue e davanti allo striscione che recita "verità per Giulio Regeni". Impressionante la barba bianca del Poiana, che sembra in effetti una sorta di fratello di Corona. Gustatevi il video...

