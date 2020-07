Temptation Island, il fidanzato di Antonella Elia ridicolizzato: "Ho fatto un figlio", su Wikipedia...

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

Tutti contro tutti. E, non appena Pietro Delle Piane ammette di aver baciato la tentatrice Beatrice, i fan di Antonella Elia si scatenano. Siamo ovviamente a Temptation Island, la puntata di giovedì 23 luglio su Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia. E si diceva: i fan della Elia, tradita in diretta. Questi subito mettono mano a Wikipedia e cambiano la pagina. "Pietro ho fatto un figlio”, si legge. E poi: "Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente”. Parole durissime. Gelide. La pagina di Pietro Delle Piane è stata presa d’assalto. Poi ripristinata in serata. Il punto è che Delle Piane, come un disco rotto, continua a ripetere in ogni salsa di aver fatto un figlio, mentre la Elia, a suo giudizio, nella vita non avrebbe combinato nulla.

