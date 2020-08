Gianluigi Paragone. il senatore a Stasera Italia parla della questione discoteche: "Il governo non faccia da scaricabarile"

17 agosto 2020 a

a

a

Gianluigi Paragone, ospire di Stasera Italia su Retequattro condotto da Veronica Gentili, ha detto la sua sulla questione della chiusura delle discoteche vista l'emergenza coronavirus. L'ex senatore grillino ha ricordato prima gli errori e i ritardi del governo giallorosso in molti situazioni in cui si è gestito l'emergenza Covid.

"Ad Alzano Lombardo e Nembro bastava soltanto isolare con una zona rossa, lo doveva fare il governo e non è che la Lombardia poteva opporsi. Cerchiamo di non giocare per poi creare situazione da scaricabarile del governo nei confronti delle regioni sui provvedimenti di emergenza da adottare. Le regioni hanno una grande responsabilità in materia sanitaria, ma il governo se vuole bloccare dei provvedimenti può farlo tranquillamente: siamo ancora in stato d'emergenza", ha ricordato Paragone sottolineando, probabilmente, l'intervento tardivo dell'esecutivo sulla chiusura delle discoteche.

