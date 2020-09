La vita in diretta estate, Marcello Masi fa calare il gelo: "Ho paura a farlo, Andrea Delogu è una donna violenta"

01 settembre 2020 a

a

a

Si mostrano sempre più affiatati, Marcello Masi e Andrea Delogu, alle battute finali de La vita in diretta estate, in onda su Rai 1. Nella puntata in onda il primo settembre, infatti, i due hanno dato vita a un siparietto esilarante. Una gag, non studiata a tavolino, per questo ancora più spontanea e divertente. La Delogu ad un certo punto fa un riferimento, che Masi non coglie. Lui però annuisce, insomma finge di aver capito, peccato che sia stato smascherato dalla collega. E a quel punto, quando era chiaro che annuiva senza aver compreso a che cosa annuisse, Masi ha affermato: "Io neanche la seguo, ma ho paura di contraddirla". La Delogu si è lasciata andare a una fragorosa risata. Masi, da par suo, ha rincarato: "Ho paura a contraddirla perché è violenta, è una donna violenta", ha rincarato la dose. Parole che ovviamente erano ironiche, ma comunque piuttosto "pesanti".

"Ecco la bara con Gioele". Andrea Delogu scoppia a piangere, Masi crolla: dramma in diretta su Raiuno

Marcello Masi superdotato? Vita in diretta, bomba piccante di Dagospia, immagini inequivocabili | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.