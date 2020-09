È sempre mezzogiorno, calvario per Antonella Clerici: indiscreto dalla Rai, l'attesa diventa infinita?

01 settembre 2020 a

a

a

Deve sudare le proverbiali sette camicie, Antonella Clerici, per tornare in onda sulla Rai. Il suo nuovo programma, È sempre mezzogiorno, infatti slitta ancora: previsto per il 7 settembre, dunque inizialmente rimandato al 21, ora slitta al 28 settembre. Uno spostamento anticipato da davidmaggio.it e che sarebbe dovuto alla impegnativa scenografia che sta prendendo vita negli studi milanesi di via Mecenate. L'idea di Viale Mazzini, infatti, è quella di ricreare il microcosmo della dimora di campagna della Clerici, che nel progetto originario avrebbe dovuto essere il set per l'intera produzione. Secondo quanto scrive sempre Davide Maggio, non dovrebbe esserci l'orto, così come sembrava avesse caldeggiato la stessa conduttrice. Ma tant'è, come detto per vederla in onda bisognerà aspettare ancora. Parecchio.

"Come rivivere l'agonia". Antonella Clerici, il lutto condiviso con l'amica Benedetta Rossi

Antonella Clerici, che succede? Imprevisto per la Rai: "C'è un problema tecnico". E il suo "È sempre Mezzogiorno" viene rinviato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.