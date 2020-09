Caterina Balivo esclusa dai palinsesti tv: "Colpa della Rai?", parla la conduttrice

02 settembre 2020 a

Caterina Balivo esce allo scoperto sul suo futuro professionale. O meglio, su quello che sarebbe potuto essere e non è stato e soprattutto sul motivo per cui non sarà in televisione a settembre. “Primo settembre sei arrivato e ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci”: così la 40enne partenopea è intervenuta sul suo profilo Instagram, alimentando la curiosità dei fan che vogliono sapere quando tornerà in tv. “Passerà un po’, così ringiovanisco”, ha risposto enigmaticamente la Balivo, che poi si è sbilanciata dinanzi a chi le chiedeva se fosse colpa della Rai il mancato rinnovo: "No, mamma Rai avrebbe voluto”. A questo punto appare chiaro che la conduttrice abbia scelto di sua spontanea volontà di rimanere ferma per dedicarsi alla famiglia e riflettere sul futuro. Con buona pace dei tanti fan di Vieni da me a cui mancherà nei prossimi mesi.

