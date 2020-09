La Vita in Diretta Estate, mai visto in Rai: ultima puntata, il pianto disperato di Andrea Delogu

05 settembre 2020 a

a

a

Si chiude La Vita in Diretta Estate e per Andrea Delogu sono subito lacrime. Durante la puntata di ieri, venerdì 4 settembre, la conduttrice del programma di Rai non ha trattenuto la commozione. "Ti avevo detto di aspettare due minuti per piangere", ha sdrammatizzato il collega Marcello Masi che subito le ha dedicato frasi di stima: "Andrea Delogu è più di un'amica... Ho scoperto che oltre a essere una grande artista, è anche una brava giornalista. Hai fatto dei bellissimi servizi da sola".

La vita in diretta estate, "io sono fatto male": lo struggente sfogo di Marcello Masi

Ed ecco che in quel momento arriva un gesto inaspettato: la Delogu, pur di abbracciare l'amico, si infila in un cellophane. Un saluto inusuale, ma nel rispetto delle norme anti-Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.