Striscia la Notizia, ma davvero? Grossa sorpresa: ecco chi condurrà la prima puntata

Il prossimo 28 settembre tornerà in onda su Canale 5 Striscia la Notizia, lo storico tg satirico arrivato alla sua 33esima edizione. Come sempre dopo il Tg5, come sempre sarà campione di share in quella fascia di programmazione. E TvBlog snocciola qualche anticipazione sul programma di Antonio Ricci, appuntamento principe nell'access prime time della rete ammiraglia Mediaset. Nel dettaglio, il sito specializzato rivela chi troveremo al bancone per la conduzione della prima puntata: Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Ficarra e Picone insomma, due colonne di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la più celebre coppia nella storia del tg satirico, subentreranno invece a dicembre, nel consueto cambio al bancone previsto dal format.

