Uomini e donne, "il momento in cui la squartano": Tina Cipollari, frase terrificante contro Gemma Galgani. Subito gelo

Francesco Fredella 07 settembre 2020

a

a

Tina Cipollari inizia con una gaffe. Siamo alla prima puntata della stagione di Uomini e Donne in onda su Canale 5 oggi, lunedì 7 settembre. “Studio nuovo per il Covid”, dice la Cipollari. E Maria De Filippi la corregge: “Trono over e giovani in onda insieme, si fondono”. Cambia tutto. Si rinnova. E lo show resta quello di sempre, assicurato. Tina e Gianni Sperti sono separati dal plexiglass, ma in studio ci sono anche alcune persone del pubblico (a distanza).

Poi parla Gemma Galgani. Annuncia l’arrivo di una persona. Tina parte all’attacco: “Inseminazione artificiale?” La Cipollari non perde il tocco pepato contro la Dama 70 enne. Nell’RVM Gemma viene accompagnata in auto da un chirurgo plastico. E’ emozionata. Tesa. “Maria si è andata a riempire le pelli?”, Tina asfalta Gemma. Che racconta al chirurgo di voler “ravvicinare le distanze tra età anagrafica e età dello spirito”. Ma non è finita. Tina attacca ancora Gemma: “Ci prova pure coi medici”. L’intervento inizia. Anestesia totale. Gemma cambia pelle: scusate il gioco di parole. E la Cipollari parte con una battutaccia che fa calare il gelo: "Si vedrà il momento dell'intervento in cui la squaratno?".

