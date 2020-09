Grande Fratello Vip, il gran rifiuto di Berruti ai 200mila euro? Dago-bomba: la manina di Maria Elena Boschi

11 settembre 2020 a

Del gran rifiuto di Giulio Berruti al Grande Fratello Vip, indiscrezione circolata nelle ultime ore, ve ne abbiamo dato conto: il fidanzato di Maria Elena Boschi ha detto no a Mediaset e ad Alfonso Signorini, rifiutando un corposo cachet, che sarebbe stato di 200mila euro. La conferma, dopo le voci, è arrivata da Signorini in persona: "Giulio Berruti è un concorrente mancato, avevo parlato a lungo con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale americana che, però, aveva sospeso le riprese per il coronavirus e avrebbe dovuto riprendere a gennaio. All'ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romani". Insomma, dietro al rifiuto ci sarebbero impegni professionali. Ma secondo Dagospia la verità sarebbe un poco differente. E sul sito si legge: "Al netto delle dichiarazioni di rito gira voce che a frenare Berruti sarebbe stata anche la fidanzata Boschi, oltre al reale impegno di lavoro". Insomma, come è logico e comprensibile la capogruppo di Italia Viva non avrebbe gradito che il suo compagno si impegnasse al Gf Vip, ruolo poco consono al fidanzato di una parlamentare esposta come è esposta la Boschi.

