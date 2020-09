Domenica In, Mara Venier sbigottita: all'improvviso entra in studio lui. Non era previsto, è vestito così. Sconcerto in diretta

13 settembre 2020 a

a

a

Rimane spiazzata anche Mara Venier. In studio a Domenica In ci sono Romina Power e Loretta Goggi, il clima è quello di un pomeriggio tra vecchie amiche, un bel caffè sul tavolino e tante chiacchiere e gossip in libertà. A spezzare l'incantesimo arriva un ospite piuttosto surreale: un musicista di bianco vestito (fa molto cameriere elegante) con chitarra in mano.

"Urlavo ti taglio l'uccello". Da non credere: torna Domenica In, la rivelazione clamorosa su Mara Venier e Jerry Calà

Ma gli occhi di tutti (sbarrati), comprese le tre signore della tv, non possono non cadere sull'abbigliamento scelto dal chitarrista per la parte inferiore del corpo. Un paio di clamorosi bermuda (bianchi, ovviamente) abbinati a calze lunghe. Mara, Loretta e Romina si guardano negli occhi, perplesse, trattenendo a stento le risate. Gelo siderale in studio e a casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.