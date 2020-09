Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci? Questa foto estrema prima del forfait, lo scatto che alimenta il mistero

15 settembre 2020 a

a

a

La notizia è piovuta nella serata di lunedì 14 settembre, nel corso della diretta della prima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5: Elisabetta Gregoraci, la protagonista più attesa al reality condotto da Alfonso Signorini, non entra nella casa. Probabilmente, ingresso soltanto rimandato. Secondo TvBlog, dietro la decisione ci sarebbero dei gravi problemi familiari. Qualcosa di improvviso, un fulmine a ciel sereno. E lo conferma anche quanto postato dalla stessa Gregoraci poche ore prima, sul suo profilo Instagram, doveva aveva postato questa immagine, pazzesca, che potete vedere qui sotto: un costume molto provocante, sorrisone e tacco a spillo verde pisello. In calce alla foto, la Gregoraci scriveva: Ciao ragazzi, si siamo quasi... Sta per iniziare la mia avventura, sono molto emozionata e non vedo l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia - premetteva l'ex di Flavio Briatore - ! Mi mancheranno il nostro rapporto e le nostre chiacchierate, anche se non ho avuto il piacere di vedervi tutti, ormai è come se vi conoscessi da sempre! So che mi sosterrete e mi starete vicini e vi ringrazio di cuore per questo! Vi mando un abbraccio ed un bacio virtuale, la vostra Eli", concludeva la Gregoraci con tanto di cuoricino. Insomma, era tutto pronto per il Gf Vip. Poi l'improvviso, e grave, problema. Forza Elisabetta, insomma.

"Un fottutissimo minuto e la mia carriera è finita". Signorini e il Grande Fratello Vip, una scelta kamikaze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.