Grande Fratello Vip, "perché Elisabetta Gregoraci non è entrata": bomba di Dagospia, c'entra Flavio Briatore

A risolvere il giallo ci pensa Dagospia. Si parla di Elisabetta Gregoraci e del forfait all'ultimo secondo al Grande Fratello Vip: era attesa nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 già alla prima puntata, ma non si è presentata. Inizialmente si era parlato di gravi problemi familiari, tesi che però sembrava vacillare considerato il buonumore sfoggiato sui social dall'ex di Flavio Briatore dopo il forfait. E infatti, ora Dago rivela che la Gregoraci non sarebbe entrata perché in attesa del terzo tampone per verificare la sua negatività al coronavirus, caso delicato proprio considerata la sua vicinanza a Briatore, recentemente positivo al Covid-19. Giallo risolto, insomma: nulla di grave ma nulla di derogabile. La Gregoraci, ora, è attesa nella casa del Gf Vip per venerdì, dove entrerà insieme a Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta con figlia Guenda. Oltre, ovviamente, a Fulvio Abbate. Saranno ulteriori scintille.

