C'è tempo per..., finale drammatico per la Falchi e Convertini: da cosa vengono sostituiti, senza precedenti

17 settembre 2020 a

a

a

L'indiscrezione era circolata ieri, mercoledì 16 settembre, rilanciata da TvBlog e Dagospia: stop a C'è tempo per..., il programma di Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai 1. Stop prima del previsto: il programma avrebbe dovuto andare in onda sino al 25 settembre. E invece l'ultima settimana di programmazione è stata tagliata dai vertici Rai. La ragione? I bassi ascolti, dicono. Insomma, uno share punitivo. E le indiscrezioni della vigilia oggi trovano una fragorosa conferma. Quale? Nei palinsesti online proposti dal sito della Rai (vedi foto sotto), C'è tempo per... è sparito. Al suo posto ecco spuntare Linea verde, le repliche del programma per la precisione (inizialmente si era parlato delle repliche di alcuni film). Insomma, non il migliore dei finali per Falchi e Convertini: sostituiti dalle repliche di un programma. Andrà certamente meglio la prossima volta.

C'è tempo per..., Anna Falchi criticata: "Senza copione fa fatica", la decisione definitiva della Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.