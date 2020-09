Storie Italiane, Monica Leofreddi sotto choc: "Alcol e droga, uno stupro agghiacciante"

17 settembre 2020 a

Monica Leofreddi ospite di Storie Italiane - il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 - ha commentato con un lungo sfogo i due stupri di Pisticci, vittime due ragazze inglesi: "Una notizia sconvolgente quello che è successo è una cosa agghiacciante. Due ragazzine in preda ad un branco. Da donne, possiamo immaginare quello che hanno passato. Questa violenza le segnerà per sempre” ha poi specificato. "Mi auguro che sia le ragazze che le loro famiglie vengano aiutate a superare il dolore post traumatico”, ha aggiunto.

"Quello che è successo è una cosa agghiacciante. Pensare a due ragazzine in balia di otto ragazzi in preda di alcool e droga”, ha spiegato la conduttrice. Nel programma inoltre, la testimonianza del papà di una delle due ragazzine, il quale ha dichiarato: “In Inghilterra mia figlia diceva sempre di essere italo-inglese. Anteponeva la nazionalità italiana a quella inglese, ma dopo quello che è accaduto..."

