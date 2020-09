Grande Fratello Vip, Alba Parietti telefona in diretta: "Io str***? Abbiamo una talpa", la replica alla De Blanck

19 settembre 2020 a

Seconda puntata del Grande Fratello Vip ed è già tempo di colpi di scena. Alfonso Signorini ha ricevuto in diretta la telefonata di Alba Parietti, che un paio di giorni fa era stata nominata da Patrizia De Blanck. Francesco Oppini, figlio della Parietti, è diventato un nuovo concorrente del reality di Canale 5 a partire da venerdì sera, ma la contessa aveva già parlato di lui prima della puntata: “È simpatico, a differenza della madre che è una str***”. La Parietti ha replicato chiamando in diretta e spiazzando tutti: “Sì, è vero, sono una str***. Come fa a saperlo la contessa? Significa che abbiamo una talpa in casa”. Con grande autoironia la Parietti ha così chiuso sul nascere qualsiasi tipo di polemica, riscontrando il favore di Signorini e del pubblico.

