Domenica In, "una vera botta di cu***": prego? Mara Venier, roba da censura sul marito

Vent'anni dopo, una vulcanica e dolcissima dedica al marito. Si parla di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In su Rai 1, che su Instagram ha ricordato il primo incontro con Nicola Carraro, definito "la vera botta di cu***". Una dedica come solo Zia Mara poteva fare. Nel post che rende omaggio al giorno in cui si imbattè in Carraro nel 2000, la Venier scrive: "Buon anniversario amore mio, chi l’avrebbe detto? Dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 siamo ancora qua più uniti che mai) con le nostre famiglie, i tuoi figli, i miei figli, i nostri meravigliosi nipoti. Insomma la vera botta di cu*** è averti incontrato...", conclude con schiettezza la conduttrice. Mara Venier ribadirà il concetto durante la prossima puntata di Domenica In? Non ci resta che aspettare.

