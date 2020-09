Domenica In, Mara Venier brutale con Enrico Brignano: “Elezioni? Zitto, mi fai passare guai in diretta Rai”

20 settembre 2020 a

a

a

Enrico Brignano è stato uno degli ospiti di Mara Venier nella seconda puntata della nuova stagione di Domenica In. Martedì sera in prima serata su Rai 2 il comico esordirà con uno show molto particolare, dal titolo Un’ora sola vi vorrei. Si tratta di un varietà che parlerà di attualità in maniera ironica. “Martedì, fra due giorni, dopo queste elezioni e se non…”, è stata la frase di Brignano che ha fatto subito scattare la Venier: “Fermo, non parlare, oggi si vota. Altrimenti mi fai passare i guai che poi tutto va a me. Stai bono, non dire niente”. “Lunedì finiscono le elezioni e noi saremo in onda martedì. Solo questo ho detto”, ha replicato con un sorriso Brignano, che chissà cosa avrebbe voluto dire sulle elezioni. Per fortuna la Venier lo ha fermato in tempo per evitare qualsiasi problema.

“Prima o poi…”. Matano-Mariotto, sguardi di fuoco in diretta Rai: “lo vedremo”, la clamorosa sfida che spiazza la Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.