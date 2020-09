Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti svela il guardaroba di Maria Teresa Ruta: "Avrà 400-500 abiti"

22 settembre 2020 a

C’è di tutto nell’armadio della Ruta. “A Pechino ha comprato di tutto. Lei collezione abiti di ogni tipo. Credo che avrà 400-500 abiti. Forse di più”, racconta in esclusiva Patrizia Rossetti (che conosce molto bene la Ruta, avendo partecipato con lei a Pechino Express). “Lei vive in una villa - io la chiamo delle favole - con tante stanze. Secondo me le ha riempite tutte di vestiti”, continua la Rossetti. Insomma, come mamma Maria Teresa, anche Guenda (entrambe concorrenti al Grande Fratello Vip in onda questi giorni) (concorrente del Gf vip) colleziona abiti. E ieri sera abbiamo conosciuto questo dettaglio direttamente da papà Amedeo Goria, storico ex marito della Ruta, che al Gf vip ha detto di aver portato via alcuni bagagli di Guenda dalla sua casa per l’eccessiva quantità di vestiti. Guenda come Maria Teresa ama gli outfit. E ce ne siamo accorti.

La Rossetti, che fa telepromozioni dal 1981, dice di essere soddisfatta di questa carriera. “E’ difficile condurre un programma dopo tanti anni di televendite, ne vado fiera. Sono felice. Ho dato per molti anni. Ho fatto un programma quotidiano per 15 anni. Ho già dato”, conclude la Rossetti. Amatissima dal pubblico.

