Grande Fratello Vip, Lory Del Santo-choc: "Una mia attrice è scomparsa", ombre nerissime sul reality di Canale 5

Francesco Fredella 23 settembre 2020 a

Questa presunta setta, che avrebbe agitato le acque nel jet-set, sta facendo parlare. Dopo le esternazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5, arriva pure la stoccata di Lory Del Santo. Che a Mattino5 fa chiarezza parlando di un’attrice che avrebbe dovuto prendere parte a The Lady (il suo film) e che sarebbe finita nella setta. “Una mia attrice scomparsa”, tuona Lory. “Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto loro (Morra e Adua, ndr). A questa ragazza hanno poi cambiato il nome, lei è andata a Roma quattro volte a firmare il contratto ed è scomparsa. Mi ha telefonato poi dicendo: ‘Mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero’. Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista. Questa ragazza è scomparsa”. Una dichiarazione choc. Prepariamoci a colpi di scena. Le confidenze di Adua e Massimiliano potrebbero far tremare molti vip.

