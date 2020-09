Ballando con le stelle, dramma Samuel Peron: ancora positivo. "Sono preoccupato", un pesantissimo sfogo

Francesco Fredella 25 settembre 2020 a

a

a

Il ballerino Samuel Peron è ancora positivo al coronavirus. Per lui Ballando con le Stelle - il programma del sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci - chiude le porte. “Sono asintomatico”, dice in collegamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele, sempre su Rai 1. “Ho ricevuto un tampone negativo e poi positivo. Mi sono chiesto: qual è la cura? E mi hanno detto che ancora non c’è”, tuona Peron. Che poi parla anche del caso-Flavio Briatore: “Non minimizzate”. Peron racconta di essere stato in Sardegna per questioni di lavoro. “Non sono andato per feste a ballare, ma ero impegnato lì per un progetto di lavoro”, puntualizza. Da 4 settimane Peron non sta lavorando. E lancia l’allarme: “Mi preoccupa il futuro. Sono un lavoratore autonomo, un dipendente è tutelato. Ma uno come me no. Come si fa?” Le parole di Peron, colonna portante di Ballando con le Stelle, sono rumorose. Il suo grido d’allarme fa da eco a tanti altri lavoratori autonomi, vessati dall’emergenza coronavirus.

Elisa Isoardi, Ballando con le stelle diventa un dramma: "In ospedale, serve un'operazione". Tutto finito?

Ballando con le stelle, "sono innocente": coronavirus, lo sfogo e i dubbi di Samuel Peron

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.