Grande Fratello Vip, occhio alle mani di Elisabetta Gregoraci: gesto pazzesco con Petrelli, ormone fuori controllo

Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Dalla piscina, al salotto, al divano e fino al letto. Nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la passione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli cresce, inesorabile, dirompente, impossibile da nascondere. Ora, gli inquilini sono alle prese con la prova di ballo. E indovinate un po'? Certo, i piccioncini ballano insieme. E in questo video, rimbalzato sui social, ecco Pierpaolo a torso nudo e la Gregoraci in maglietta rossa. Ballano stretti stretti, si guardano dritto negli occhi. Poi, prima di spintonarlo via, le mani della Gregoraci cingono il volto di Petrelli. Passione pura, pronta ad esplodere. Tanto che il popolo di Twitter ha già ribattezzato la coppia: Gregorelli.

