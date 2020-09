Mara Venier, gaffe a Domenica In con la Mastronardi: "Perché succede solo da me?", suggerito il nome sbagliato

27 settembre 2020 a

“Perché da me è sempre così? Quando andate negli altri programmi è così?”. Mara Venier ironizza sulla gaffe realizzata a Domenica In con la compartecipazione di Alessandra Mastronardi, colpevole di averle dato un suggerimento sbagliato. Tutto è accaduto quando è andato in onda un videomessaggio di saluto da parte di Iginio Massari e della figlia. “Li saluto”, ha detto la Venier, che poi ha aggiunto: “Com’è che si chiama la figlia? Isabella?”. La Mastronardi ha confermato, ma così facendo ha indotto l’errore la conduttrice che è stata poi corretta: “Non si chiama così, il suo nome è Deborah”. Grandi risate e poi la Mastronardi insieme a Lino Guanciale ha promosso la terza stagione de L’Allieva, che andrà in onda questa sera in prima serata su RaiUno. Tra l’altro durante l’intervista la Venier ha svelato di non essere in perfette condizioni di salute: ““Ho raffreddore, mal di gola, febbre non ne ho. Ho preso un colpo di freddo, ho fatto tamponi, sono perfetta”.

