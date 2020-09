Otto e Mezzo, Lilli Gruber attaccata dalla giornalista di Cairo: "Va tutto bene?", disastro senza precedenti

27 settembre 2020 a

a

a

Non è passata inosservata la puntata speciale di Otto e Mezzo che Lilli Gruber ha condotto sabato sera per fare da traino alla sfilata di Giorgio Armani, trasmessa in esclusiva da La7. “Lei che veste Armani da anni - è l’accusa di Laura Ballio, giornalista del Corriere della Sera - fa una puntata su Milano e la moda che introduce la sfilata in esclusiva tv di Armani. Non so, va tutto bene? È un po’ troppo o sono io che sono obsoleta?”. Tra l’altro guarda caso uno degli ospiti era Beppe Sala, sindaco di sinistra del capoluogo lombardo. Ma a far scalpore adesso è che a far scattare la polemica contro la Gruber sia una giornalista del Corsera: entrambe fanno parte della “scuderia” di Urbano Cairo e questo rende il tutto ancora più avvincente.

Lilli Gruber osa l'impensabile. Maglietta trasparente, tutto in bella mostra. Otto e mezzo, sorpresa piccante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.