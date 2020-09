È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici torna in tv dopo due anni: le sue prime pesantissime parole (ai vertici Rai?)

28 settembre 2020 a

Un momento toccante, di emozione pura per Antonella Clerici, che torna in video su Rai 1 dopo un lungo e per certi versi inspiegabile stop. Oggi, lunedì 28 settembre, è il giorno di È sempre mezzogiorno, il suo nuovo format sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. "Il mio nuovo inizio", lo definisce una Clerici visibilmente emozionata in apertura di trasmissione, dopo l'addio in lacrime di ormai due anni fa. "Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto non mi devo emozionare ma mi sto emozionando - ha premesso -. Io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre", ha ammesso la Clerici in modo genuino, candido, poco dopo le 11.56, quando è iniziato il nuovo programma. Lo studio è un po' kitch, dovrebbe ricordare un bosco tra fiori e funghi. Ma tant'è. La Clerici aggiunge: "Adesso torno nelle vostre case all’ora del mezzogiorno, che sapete è la mia ora preferita anche perché si mangia. E sapete quanto sono golosa! E cercherò di farlo con spensieratezza, portandovi un po’ di leggerezza, un po’ di serenità, anche un po’ di gentilezza", ha concluso. E forse, con quel riferimento alla "mia ora preferita", la Clerici si è voluta togliere qualche ultimo sassolino dalle scarpe. Bentornata!

