Grande Fratello Vip, la scollatura... totale di Adua Del Vesco: di fatto senza veli, una foto pazzesca

Un look esagerato. Anzi, esageratissimo. Si parla della scelta stilistica sfoggiata da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Già, come se non bastassero le polemiche sul cosiddetto Ares Gate, innescato dai discorsi di Adua proprio nella casa del Gf Vip. Qui, però, non si parla né di sette né di casi misteriosi. Semplicemente si parla del vestito, davvero esagerato, sfoggiato dalla Del Vesco nella casa del reality della rete ammiraglia Mediaset. Eccolo qui sotto: una camicia a fantasie floreali dotata di una scollatura profondissima. Anzi, una scollatura che potrebbe senza troppi indugi essere definita totale. Una scelta davvero... estrema.

