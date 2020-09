Storie Italiane, la sconvolgente trasformazione di Akash Kumar: ecco il suo volto oggi

Francesco Fredella 28 settembre 2020 a

Bello. Occhi azzurri, inconfondibili. Fisico scolpito. Sguardo che rapisce. Ma per Akash Kumar, super modello ed ex concorrente di Ballando con le stelle, non è stato un bel momento. A Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, racconta tutto senza filtri. Ed è un vero pugno al cuore. “Quando ho sentito dei tuoi attacchi di panico e del rischio di anoressia, mi sono molto preoccupata per te”, racconta la conduttrice.

Infatti, Akash ha dovuto fare i conti prima con l’addio alla fidanzata e poi con gli attacchi di panico. “Pesavo 74 kg da 92 kg, a ballando pesavo 92. Ci sono uscito piano piano – ha proseguito – di notte mi sveglio ancora, ma per ogni piccola cosa comincio a star male. Devo avere persone vicine che mi vogliono bene. Adesso sto bene sono in forma sono 77 chilogrammi”, racconta Akash. Che continua dicendo: “E’ stato un brutto periodo ci sono quasi passato, però ci vuole del tempo, ho perso un po’ di chili, circa 18/19. Non è stata la moda a chiedermi di dimagrire ma la solitudine; mi aveva lasciato la fidanzata, poi non vedevo i genitori da un anno, quindi l’epidemia di coronavirus".

