Striscia la notizia, tapiro a Flavio Briatore per gli scivoloni su coronavirus e "tachipirinha"

Striscia la Notizia torna stasera, lunedì 28 settembre, su Canale 5: ad aprire la nuova stagione del tg satirico di Antonio Ricci saranno Ficarra e Picone, ma soprattutto Flavio Briatore. Sì, perché Valerio Staffelli è stato inviato sulle tracce di mister Billionaire per consegnargli il primo Tapiro d’oro della nuova edizione di Striscia. Un riconoscimento meritato e motivato dalla seguente motivazione: “Dopo aver infilato una serie di svarioni (come ‘tachipirinha’ al posto di ‘tachipirina’ e ‘Covis’ al posto di ‘Covid’) e dopo aver sostenuto la tesi secondo la quale il virus fosse ‘clinicamente morto’, salvo poi essere stato lui stesso contagiato”. Fortunatamente Briatore ha superato il coronavirus senza problemi, tanto che ieri era già da Massimo Giletti a raccontare la sua esperienza diretta ai telespettatori di Non è l’Arena. Stasera un bis televisivo un po’ particolare con l’inviato di Striscia e il suo Tapiro d’oro.

