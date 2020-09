Striscia la notizia, la ministra Azzolina in reggiseno (minuscolo): Angelica Massera, roba spinta in prima serata

29 settembre 2020 a

"Il problema dei professori che guardano le cosce alle ragazzine?". Striscia la notizia parte in quarta contro Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione grillina già alle prese con molti grattacapi. Da oggi ne ha uno in più e si chiama Angelica Massera, in arte Ministra Cazzolina. La sua parodia, pezzo forte della nuova edizione del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, promette scintille.

"Lucia Azzolina in bikini? Chiapp*** impiegatizio da...". Dagospia, il più feroce dei titoli contro la grillina

La Massera, bella e pungente attrice comica rivelata dal web, accento siciliano e seno in vista sotto la giacca, propone una Azzolina tutta da ridere: "Le studentesse devono prendere la giacca e mettersela sulle cosce. Se l'occhio cade sui seni? Non vi preoccupate - giura dopo essersi sfilata la giacca ed essere rimasta in reggiseno striminzito -: c'è sempre l'insegnante di... sostegno. Buona scuola a tutti". Povera Lucia, sarà un anno lunghissimo.

