Striscia la Notizia, domanda sbagliata a Flavio Briatore: "Elisabetta Gregoraci?", quattro parole per distruggerla

Flavio Briatore, chiusa definitivamente la parentesi coronavirus, è stato raggiunto da Striscia La Notizia. Valerio Staffelli ha consegnato all'imprenditore il Tapiro d'oro per qualche scivolone sul coronavirus, come “tachipirinha” al posto di “tachipirina” e “Covis” al posto di “Covid”. Il tutto nella prima puntata della stagione del tg satirico, in onda su canale 5 lunedì 28 settembre. Lasciatosi alle spalle la brutta avventura del virus, l'ex team manager della Formula 1 viene interpellato su un altro argomento: l’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La risposta però non è stata delle più loquaci: “Onestamente non m’importa”. La showgirl è infatti al centro di un flirt con Pierpaolo Pretelli, l'ex Velino. Tra i due pare esserci molta sintonia, anche se a Briatore ben poco interessa.

