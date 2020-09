Mario Giordano a Fuori dal coro: "Sapete quanti sono gli immobili Inps lasciati vuoti?". Perché Tridico se ne deve andare

30 settembre 2020 a

Sprecopoli Inps: a Padova su 149 immobili di proprietà dell'Istituto previdenziale, 115 sono inutilizzati. Mario Giordano, a Fuori dal coro, parte da qui per allargare il campo al disastro dell'ente presieduto da Pasquale Tridico (travolto dalla polemica per il suo stipendio passato da 62mila a 150mila euro).

"Sapete quanti sono gli immobili lasciati vuoti sui 30mila che ha in tutta Italia? 18.580, fallo vedere Donato così lo vedono tutti", si sbraccia Giordano gettando a terra i faldoni, quasi in lacrime. Burocrazia, una tragedia italiana. E pensare che a Tridico l'aumento di stipendio è stato concesso proprio per i risparmi garantiti dalla sua presidenza. "Dovrebbe prendere zero! Se ne dovrebbe andare via immediatamente, ha detto solo frescacce", tuona Nicola Porro, in collegamento con Giordano.

