Striscia la Notizia, impensabile cannonata contro Maria De Filippi: "Un'anomalia, ecco come sarà tra pochi anni"

01 ottobre 2020 a

Incredibile ma vero, Striscia la Notizia non "risparmia" nemmeno Maria De Filippi, simbolo assoluto di Canale 5 e Mediaset. La conduttrice, infatti, suo malgrado è stata protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, trasmessa nella puntata del tg satirico di Antonio Ricci trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 30 settembre. Il servizio si apre con la consueta carrellata di immagini in cui la De Filippi è protagonista, così come lo è Maurizio Costanzo, che interviene in un montaggio ad hoc. Dunque, si arriva al famigerato scanner test: il verdetto? "Anomalia al viso", che avrebbe subito diversi ritocchini. "Maria è sempre più giovane, ecco come la vedremo tra qualche anno", si conclude il servizio, proponeno una De Filippi... bambina.

Striscia, la De Filippi a Fatti e Rifatti: il video

