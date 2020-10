Mattino 5, "un omicidio inaccettabile": De Santis, la pesantissima telefonata trasmessa da Federica Panicucci

01 ottobre 2020 a

a

a

“Un omicidio inaccettabile”. Così Federica Panicucci a Mattino 5 ha parlato del duplice omicidio di Lecce, dove l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta sono stati brutalmente assassinati da un ex coinquilino, uno studente di 21 anni che aveva premeditato tutto per una voglia di vendetta che non è ancora chiaro da cosa sia scaturita. La conduttrice di Mediaset è apparsa molto scorsa dall’accaduto e a stento ha trattenuto la commozione quando ha mandato in onda la breve telefonata tra l’inviata di Mattino 5 e il padre di De Santis: l’uomo ha accettato le condoglianze da parte del programma ma ha preferito giustamente non parlare di quanto accaduto. “Lasciatemi nel mio dolore”, ha dichiarato lasciando con gli occhi lucidi la Panicucci, che ha parlato di “dettagli che mi hanno lasciata attonita” per quanto concerne questo brutto caso di cronaca nera.

Mediaset, qualcosa non torna. Il Grande Fratello Vip tira fuori lo scandalo: tutto sparito dagli archivi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.