Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani massacra Tommaso Zorzi: "Fa venire la tachicardia, cacciatelo"

Francesca Cipriani sgancia una bomba contro Tommaso Zorzi, protagonista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5: “Sono molto arrabbiata con Tommaso: non toccatemi Gabriel Garko! Lui si è arrabbiato perché Franceska Pepe gli ha dato del femminile in alcuni aggettivi, e si è offeso. Poi ha detto la cosa della gonna a Garko e ha detto che era ironia. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Io sono una fan di Garko da quando avevo 12 anni. Questo Zorzi mi ha fatto venire la tachicardia, sono davvero furiosa!”, racconta Francesca (che è tornata alla conduzione de La Pupa e il secchione). Insomma la showgirl non nasconde di essere molto risentita per quelle frasi da squalifica, a suo dire, di Zorzi. Poi racconta qualche aneddoto sulla nuova edizione de La pupa e il secchione (andrà in onda nel 2021). “Non posso svelare molto. – dice –. C’è un bel parterre di opinionisti, il cast rivelerà belle sorprese. Insomma, sarà una bella edizione e in questo periodo c’è davvero bisogno di un programma come La Pupa e il Secchione. È un periodo che ne stanno succedendo un po’ troppe di cose brutte, non ho parole”.

