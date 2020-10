X-Factor, Emma Marrone massacra il concorrente che sbadiglia: "Qui così non ci stai", roba mai vista

Francesco Fredella 02 ottobre 2020 a

Perde le staffe. E sbotta. Emma Marrone chiude le Audizioni di X-Factor 2020 agitando le acque. Mai vista così arrabbiata. Il motivo: un concorrente - che si chiama Alessandro ed ha interpretato un rock and roll - sbadiglia dietro le quinte. Stanchezza, sonno o noia? Chissà. Ma Emma lo richiama all’ordine così: “Questo lavoro è fatto di attese, di orari tardi e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto. Quindi se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire sono qua e voglio fare questo. Invece vieni qua e sbadigli come se ci stessi facendo un favore”. Lui si scusa, ma Emma non si lascia prendere dall’emotività e gli dà un “sì”. Per gli altri giudici il responso è negativo. La sua corsa si ferma.

